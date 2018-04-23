На Олександрійщині вчили членів ДВК

В пятницю, 20 квітня, на Олександріщині відбулись навчання для членів дільничих виборчих комісії з Олександрійського району та ДВК з села Пантазіївка Знам’янського району, у яких триває підготовка до перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, що відбудуться 29 квітня 2018 року.

На навчанні тренери ознайомили учасників із вимогами виборчого законодавства, надали консультації та відповіді на найбільш проблемні та дискусійні питання роботи ТВК.

Зокрема, чотиригодинна програма тренінгу включала три основні блоки: організація роботи дільничної виборчої комісії та забезпечення дільничної виборчої комісії виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією. Крім цього обговорили підготовку приміщення для голосування і організацію роботи дільничної виборчої комісії в день голосування.

Зазначимо, що навчання провели сертифіковані тренери виборчого законодавства Центру управління навчанням для суб’єктів виборчих процесів при ЦВК. Участь у навчальному тренінгу також взяли голова районної виборчої комісії Анатолій Куруп та начальник відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації Яна Чигрин.