В квітні на Олександрійщині відбудеться відбірковий конкурс талантів “Зоряні мости”. Захід спрямований на пошук талановитих жителів Олександрійщини, які хочуть проявити себе на великій сцені.

Так, наразі 9 квітня заплановано відбірковий конкурс в с. Червона Кам’янка, а 22 квітня – в с. Олександрійське. Початок заходу о 13:00, вхід вільний.

Ставши переможцем відбіркового конкурсу, учасники матимуть змогу безкоштовно виступити на фестивалі “Овація”.

Отримати форму заявки та дізнатися додаткову інформацію можна за номером: 095-11-095-73 або за адресою електронної пошти: zormost@gmail.com