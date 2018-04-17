На Олександрійщині відбудуться військово-польові навчання

У вівторок, 24 квітня, в Олександрійському районі стартують військово-польові збори серед учнів старших класів шкіл району. Відповідну інформацію було озвучено під час наради в Олександрійській РДА, вчора, 16 квітня, повідомляє Голос громади.

В нараді прийняли участь перший заступник голови РДА Юрій Коваль, заступник командира підшефної військової частини 3006 Георгій Українець, керівник військово-патріотичного клубу «Захист» Андрій Ярошевський, а також директор аграрного ліцею, на базі якого і відбудуться збори, Василь Афанасьєв.

Під час нарди учасники затвердили план проведення зборів, які триватимуть два дні з 24 квітня по 26 квітня, крім цього до програми зборів планується додати профорієнтаційні заходи, заняття на місцях постійної дислокації військ на територіях підшефних військових частин, демонстрація військового обладнання та озброєння, техніки та малих літальних апаратів.