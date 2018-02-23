На Олександрійщині відбудуться земельні торги на право оренди земельних ділянок В березні 2018 року відбудуться земельні торги у формі аукціону по земельним ділянкам, що знаходяться на території Новопразької селищної ради.

Про це повідомляє Голос громади з посиланням на Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області. Зокрема торги відбудуться в пятницю, 2 березня, по земельних ділянках площею – 76,3397 га (ріллі); 20,1475 га (ріллі); 18,6515 га (ріллі); 70,2817 га (ріллі). Строк оренди земельних ділянок розрахований на 7 років.

За додатковою інформацією звертатись до Відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою: м. Олександрія,пр. Соборний, 59, каб.220, тел.70159».