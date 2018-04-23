В суботу, 21 квітня, на Олександрійщині відбулась зелена толока, приурочена до Дня довкілля, котрий відзначають у третю суботу місяця. Зокрема, працівники районних державних установ, служб, організацій та територіальних органів міністерств і відомств традиційно взяли участь в прибиранні від сміття узбіччя та кювети на ділянках дороги державного значення М-04 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине».

Крім цього, прибирання відбулись безпосередньо і в Олександрії. В парку по вулиці Садовій небайдужі активісти та представники громадської організації «Рідний дім. Олександрія» організували прибирання.

Наразі в Олександрійському районі продовжується прибирання пaрків, скверів, набережних та клaдoвищ.