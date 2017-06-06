Нещодавно в смт. Олександрівка відбулась обласна спартакіада з тенісу настільного, серед районних ДЮСШ «Колос» Кіровоградської області.

В змаганнях взяли участь 7 команд (юнаки та дівчата 2001- 2003 року народження): Онуфріївський, Олександрійський, Знам’янський, Кіровоградський , Устинівський, Олександрівський та Вільшанський райони. Змагання особисто командні.

Команду Олександрійського району представляли юні тенісисти ДЮСШ «Колос», які в особистих зустрічах вибороли:

• Кандейкіна Діана – ІІІ місце; • Ішунін Олександр – IV місце;

• Кальга Олександр – IV місце;

• Звягіна Богдана – IV місце;

За підсумками змагань Олександрійська районна ДЮСШ «Колос» у командному заліку посіла ІІ загально командне місце, тренер Володимир Душенко.