Нещодавно в музичній залі Приютівського дошкільного навчального закладу «Світлячок» відбувся фестиваль «Дошкільня – 2017», який було започатковано в 2008 році.

Свято зібрало 52 дитини із 14 дошкільних установ Олександрійського району- вихованці Андріївського ДНЗ, Добронадіївського ДНЗ, Приютівського ДНЗ, Олександрівського ДНЗ, Щасливського ДНЗ, Новопразького ДНЗ №1, Косівського ДНЗ, Ізмайлівського ДНЗ, Протопопівського ДНЗ, Червонокам’янського ДНЗ, Михайлівського ДНЗ, Улянівського ДНЗ Шарівського НВК, Головківського НВК. Вікова категорія конкурсантів – від 3 до 6 років.

Підтримати юних талантів Олександрійщини завітали поважні гості: заступник голови райдержадміністрації Олександр Безкровний, голова Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко. Олександр Безкровний привітав учасників, побажавши дітям гарного настрою, творчих здобутків та перемог та організувавши солодкий стіл для всіх присутніх на святі.

На завершення фестивалю дошкільнята отримали ігрові набори від ПАТ «Шарівське» (виконавчий директор Віктор Кузьменко).