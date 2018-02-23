Сьогодні, 23 лютого, в Олександрійському районному будинку культури відбувся огляд-конкурс поетичної творчості «Мої батьки ви сивії лелеки».
Вікові категорії конкурсу розподілились за жанрами та віком :
- Виконавці віком до 13 років «Любов батьківська дітям дуже треба, щоб чарівним у них було життя».
- Виконавці віком від 14 до 19 років «Де любов і ласку з малечку пізнав я, дякую родино, що дорослим став».
- Та виконавці віком від 20 років «Про що гадає журавель старий, чому йому на самоті не спиться?».
Участь у конкурсі взяли читці аматори району та міста, які використовували твори інших авторів, а також авторські вірші, котрі присвятили своїм батькам. Окрім цього, для учасників та глядачі конкурсу виступив хореографічний колектив «Авантюрин» під керівництво Наталії Козинець.
За підсумками конкурсу призери конкурсу отримали нагороди – статуетки та дипломи І-ІІІ ступенів відділку культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації.
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