Сьогодні, 23 лютого, в Олександрійському районному будинку культури відбувся огляд-конкурс поетичної творчості «Мої батьки ви сивії лелеки».

Вікові категорії конкурсу розподілились за жанрами та віком :

Виконавці віком до 13 років «Любов батьківська дітям дуже треба, щоб чарівним у них було життя». Виконавці віком від 14 до 19 років «Де любов і ласку з малечку пізнав я, дякую родино, що дорослим став». Та виконавці віком від 20 років «Про що гадає журавель старий, чому йому на самоті не спиться?».

Участь у конкурсі взяли читці аматори району та міста, які використовували твори інших авторів, а також авторські вірші, котрі присвятили своїм батькам. Окрім цього, для учасників та глядачі конкурсу виступив хореографічний колектив «Авантюрин» під керівництво Наталії Козинець.

За підсумками конкурсу призери конкурсу отримали нагороди – статуетки та дипломи І-ІІІ ступенів відділку культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації.