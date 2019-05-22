На Олександрійщині відбувся районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»

Нещодавно на базі Головківського НВК, на території Головківської сільської громади відбувся районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”), на якому побували перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, заступник голови Приютівської об’єднаної територіальної громади Ірина Чемерис, Головківський сільський голова Тетяна Кузьменко, гвардійці олександрійської авіаційної частини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Учасниками гри стали 18 роїв із закладів освіти з різних куточків Олександрійщини, що змагалися на етапах: “Впоряд”, “Смуга перешкод”, “Стрільба”, “Рятівник”, “Відун”, “Пластун”. У ході змагань команди показали ґрунтовну підготовку до конкурсів, свою згуртованість, бажання перемогти.

За результатами змагань дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) перемогу здобув рій “Попельнастівські степові орли” Попельнастівської ЗШ І-ІІІ ступенів, ІІ місце – рій “Степові лицарі” Куколівського НВК, ІІІ місце – рій “Козацький передзвін” Протопопівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Переможці були нагороджені грамотами відділу освіти та сертифікатами.