В п’ятницю, 30 березня, в Олександрійській районній державній адміністрації відбулись навчання для членів територіальних виборчих комісій Олександрійського та Знам’янського районів. Зокрема це Приютівська та Новопразька селищні виборчі комісії Олександрійського району та Дмитрівська селищна виборча комісія Знам’янського району, в яких триває підготовка до перших місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах, що відбудуться 29 квітня 2018 року.

Навчання провели сертифіковані тренери виборчого законодавства Центру управління навчанням для суб’єктів виборчих процесів при ЦВК. Чотири години навчання були розділені на 4 змістовні блоки – Система та статус виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення перших та додаткових місцевих виборів; Реєстрація кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; Організація роботи сільської, селищної, міської виборчої комісії в день голосування. Встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів; Порядок розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів.

Програма навчання була побудована таким чином, щоб надати учасникам основну інформацію щодо ключових виборчих процедур, які реалізує сільська та селищна ТВК, акцентувати увагу на типових проблемах, з якими зазвичай стикаються члени ТВК в своїй роботі, та надати певні рекомендації щодо їх уникнення чи вирішення.