На Олександрійщині відкритими є 14 вакансій для людей з інвалідністю

Для людини з інвалідністю трудова діяльність є не тільки можливістю матеріально забезпечити своє існування, а й фактором реалізації власних професійних здібностей.
На сьогодні роботодавці Олександрійщини пропонують 144 вакансії для громадян з інвалідністю. Серед підприємств, у яких є вакантними місця для працевлаштування осіб, що підпадають під 4% квоту, КП «Благоустрій», ТОВ «Олександрійські лазерні технології», Олександрійський політехнічний коледж та ін.
Своїм працівникам роботодавці пропонують від «мінімалки» (4173 грн) до 5000 гривень.
|Посада
|Підприємство/ Роботодавець
|Заробітна плата
|Інженер-конструктор
|ТОВ «НВО «ОКРОС»
|5 000,00
|оператор обробки та титрування телепередач
|ТОВ ТРК «КТМ»
|4 205,00
|Менеджер (управитель) з маркетингу
|ТОВ«Олександрійська машинобудівна група»
|4 323,00
|інженер-конструктор
|4 323,00
|мийник посуду
|ФОП Кузнецова Влада Іванівна
|4 173,00
|механік
|ФГ «Агророс»
|4 175,00
|методист культурно-освітнього закладу
|Олександрійський РБК
|4 173,00
|озеленювач
|КП «Благоустрій»
|4 698,00
|вантажник
|4 929,60
|робітник з благоустрою
|4 929,60
|двірник
|4 670,40
|інженер-конструктор
|ТОВ «Олександрійські лазерні технології»
|4 323,00
|менеджер (управитель) зі збуту
|4 323,00
|завідувач лабораторії (освіта)
|ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
|4 361,00
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