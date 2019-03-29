На Олександрійщині відкритими є 14 вакансій для людей з інвалідністю

Для людини з інвалідністю трудова діяльність є не тільки можливістю матеріально забезпечити своє існування, а й фактором реалізації власних професійних здібностей.

На сьогодні роботодавці Олександрійщини пропонують 144 вакансії для громадян з інвалідністю. Серед підприємств, у яких є вакантними місця для працевлаштування осіб, що підпадають під 4% квоту, КП «Благоустрій», ТОВ «Олександрійські лазерні технології», Олександрійський політехнічний коледж та ін.

Своїм працівникам роботодавці пропонують від «мінімалки» (4173 грн) до 5000 гривень.

Посада Підприємство/ Роботодавець Заробітна плата Інженер-конструктор ТОВ «НВО «ОКРОС» 5 000,00 оператор обробки та титрування телепередач ТОВ ТРК «КТМ» 4 205,00 Менеджер (управитель) з маркетингу ТОВ«Олександрійська машинобудівна група» 4 323,00 інженер-конструктор 4 323,00 мийник посуду ФОП Кузнецова Влада Іванівна 4 173,00 механік ФГ «Агророс» 4 175,00 методист культурно-освітнього закладу Олександрійський РБК 4 173,00 озеленювач КП «Благоустрій» 4 698,00 вантажник 4 929,60 робітник з благоустрою 4 929,60 двірник 4 670,40 інженер-конструктор ТОВ «Олександрійські лазерні технології» 4 323,00 менеджер (управитель) зі збуту 4 323,00 завідувач лабораторії (освіта) ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 4 361,00

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.