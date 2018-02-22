На Олександрійщині відкрився діагностично-лабораторний центр

Відкриття нового діагностично-лабораторного центр «РИТМ», який відкрито завдяки співпраці компанії «Агросвіт» та СТОВ «РИТМ», відбулося минулого тижня на Олександрійщині. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

На урочисте відкриття завітали поважні гості: заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, директор департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Сергій Коренюк, начальника управління агропромрозвитку Олександрійської РДА Олександр Ткаченко та керівники та агрономи сільгосппідприємств Олександрійщини і сусідніх районів.

Про роботу СТОВ «Ритм» і подальші перспективи розповів директор підприємства. На здобутках, партнерських зв’язках і планах ТОВ «Агросвіт» зупинився генеральний директор Віктор Недобиткін.

Зазначимо, що у 2017 році компанія «Агросвіт» стала ініціатором створення лабораторно-діагностичного центру на базі СТОВ «РИТМ». Після двомісячного тестування обладнання він розпочав свою діяльність вже у 2018 році.

«Відкриття лабораторного центру – доволі важлива подія не лише для Олександрійщини, а й Кіровоградщини взагалі, – зазначив у своєму виступі Андрій Коломійцев. – Адже добре відомо, що наша область є аграрною, рослинництво займає велику частку в економіці регіону, тому для нас важливо, щоб усі сільгоспвиробники отримували гарний результат своєї діяльності. На превеликий жаль, у 2014 році припинили діяльність аналогічні лабораторії, які функціонували на території області. Їх було по одній лабораторії у кожному районі, нині ж залишилося чотири і тепер ось розпочинає роботу п’ята, Олександрійська. Хочу подякувати компанії «Агросвіт», яка увесь час рухається шляхом новітніх технологій, займаючись рослинництвом, реалізацією засобів захисту рослин, мінеральних добрив. Її керівництво також піклується про те, щоб усі охочі могли зробити необхідні заміри якісних показників посівного матеріалу і розвивати сільське господарство не лише району, області, а й усієї України, адже сюди їдуть перевіряти якість насіння і з сусідніх областей».

На сьогодні в центрі діє насіннєвий відділ, який проводить аналізування якості посівного матеріалу, як на основі сільськогосподарських культур – пшениця, ячмінь, соняшник, соя, кукурудза, так і овочевих, баштанних, квітково-декоративних, ефіроолійних, цукрового буряка та технічних культур. Для роботи використовується лабораторія оснащена сучасним обладнанням, яке пройшло перевірку в ДП «Укрметртестстандарт» та має всі свідоцтва та атестати. Незабаром почне працювати й аналітичний відділ, де будуть проводитись аналізи ґрунту та води. Перші кроки в роботі вказаного відділу вже здійснені – і вже закуплені вологоміри, pH метри, солемір, пенетрометр, портативний ручний датчик азоту, набори для експрес-аналізу ґрунту за показниками NРR і pH.