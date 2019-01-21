На Олександрійщині відсвяткували Водохреща (ФОТО)

Вихідними, що минули, на Олександрійщині відзначили останнє в цьому році свято, яке завершило плеяду новорічних святкувань — день Хрещення Господнього.

Повідомляє Голос Громади.

Вже з вечора 18 січня на Войнівському водосховищі було людно – збиралася чисельна кількість олександрійців, які прийшли попірнати в ополонку або просто взяти участь у святкуванні Водохреща.

Завдяки організатору святкувань Асоціації підприємств та підприємців м. Олександрія під головуванням Сергія Волкова та за підтримки постійних спонсорів голові Приютівської громади Андрію Коломійцеву, народному депутату України Анатолію Кузьменку та небайдужих підприємців влаштували та провели для олександрійців одне з найбільших релігійних свят.

Цьогоріч для свято було організовано з урахуванням всього необхідного – проїзд до місця святкування, теплий намет для перевдягання, військова каша, гарячий чай, напої, багаття, сцена, з якої для всіх присутніх лунали вітання й розважальна програма.

Голова Приютівської ОТГ привітав мешканців Олександрійщини зі священним релігійним святом Водохрещі та побажав кожному Божої благодаті, добра, миру і спокою в душі.

Олександрійці вкотре разом з Богом прийняли святі води Йордану – Водохрещу, пірнали в ополонку, омивалися, зцілювалися та очищали від гріхів тіло і душу.

