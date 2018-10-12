На Олександрійщині відзначили військових за участь в АТО

Бійців військової частини 3006 Національної гвардії України відзначили сьогодні в Олександрійському районному будинку культури. Так 26 бійцям вручили подяки Олександрійської РДА та Олександрійської райради за участь в антитерористичній операції і одного з нацгвардійців відзначили почесною грамотою з врученням нагрудного знаку.

Привітати вояків завітав перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко та секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська.

Від імені військовослужбовців виступив командир окремого згону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України полковник Сергій Онофрей, який подякував за теплі слова в адресу підлеглих, а також сам їх привітав.

Нагородження, а також виступи посадовців, відбувалися в перервах поміж художніми номерами та виконанням пісень співаками-аматорами.