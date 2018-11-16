На Олександрійщині вітали аграріїв з професійним святом

Сьогодні, 16 листопада, з нагоди відзначення Дня працівника сільського господарства в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт.

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся перший заступник голови Олександрійської районної держадміністрації Юрій Коваль, привітавши аграріїв району з професійним святом, побажавши їм здоров’я, наснаги та терпіння.

У ході проведення святкових заходів за наполегливу сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток аграрного сектора економіки району, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства Почесною грамотою Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради з врученням нагрудного знака до неї та грошової премії була нагороджена Злочевська Наталія Володимирівна – головний бухгалтер ПАТ «Шарівське».

Також, з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства за високі досягнення у професійній діяльності, бездоганну сумлінну працю, ваговий особистий внесок у розвиток аграрного сектору економіки Олександрійського району, активну участь у суспільному житті громади нагородили працівників сільського господарства та було відзначено грамотами Олександрійської районної державної адміністрації.

По завершенні офіційної частини відбувся святковий концерт, підготований працівниками Олександрійського РБК.