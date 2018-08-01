На Олександрійщині вимкнули аналогове телебачення

Сьогодні, 1 серпня, в Олександрії, як і по всій території Кіровоградської області було вимкнено аналогове телебачення.

Київська та Кіровоградська області, як вже повідомляв Голос Громади, стали першими областями в переліку на відключення від аналогового телебачення. Жителя інших регіонів країни зможуть переглядати канали які ретранслюють по аналоговому ТБ до кінця серпня.

Зазначимо, що з ефіру, для користувачів аналогового ТБ, в Олександрії зникнуть : «1+1», «УТ-1», «Інтер», «Кіровоград», «Новий канал», ICTV, СТБ, «М-1», «Тоніс», НТН, ТЕТ, «Україна»; В селищі Нова Прага більше не зможуть переглядати канал «Кіровоград», а в Попельнастому «УТ-1» та «1+1».