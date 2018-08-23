На Олександрійщині виявили тіло потопельника

Тіло молодого чоловіка, 1987 року народження, знайшли минулими вихідними перехожі неподалік від центрального пляжу в Приютівці Олександрійського району.

Про це кореспондентам Голосу Громади стало відомо з власних джерел, інформацію також підтвердили в селищній раді.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, тіло чоловіка без ознак насильницької смерті. Причина смерті – асфіксія, утоплення.

За словами друзів, чоловік останнім часом зловживав алкогольними напоями і можливо саме ця шкідлива звичка призвела до трагедії.