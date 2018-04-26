На Олександрійщині визначили кращих держслужбовців

Вчора, 25 квітня 2018, відбулось оголошення результатів І туру Всеукраїнського щорічного конкурсу «Кращий державний службовець», який проходив 19 квітня в Олександрійській районній державній адміністрації.

Учасники конкурсу пройшли випробування зі знання Конституції України законодавства про державну службу та функціональних повноважень державного органу. Крім цього конкурсанти виконували завдання, під час яких мали можливість проявити свої знання та навички у сфері документального забезпечення державного управління та продемонструвати свій рівень володіння сучасними комп’ютерними технологіями.

У номінації «Кращий керівник» перемогу здобула Яковенко Мирослава Валеріївна, заступник начальника управління – начальник відділу з питань трудових відносин та координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. У номінації «Кращий спеціаліст» брали участь п’ятеро осіб перемогла Ковтун Яніна Вікторівна, головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі РДА.

Учасникам конкурсу вручені відповідні дипломи, а переможці представлятимуть Олександрійський район на обласному рівні.