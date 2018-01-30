Дві земельні ділянки в Протопопівській та Червонокам’янській сільських радах Олександрійського району виставлені на продаж в системі електронних торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Торги по земельній ділянці, що знаходиться на території Протопопівської сільської ради в селі Петрівське, площею 2 гектари, відбудуться 14 лютого 2018 року зі стартової ціни 43 666 гривень. Земельну ділянку площею в 2 гектари на території Червонокам’янської сільської ради «продаватимуть» 12 лютого 2018 року, торги за лот розпочнуться з ціни в 43 612 гривень.

Зазначимо, що обидва лоти є предметами іпотеки.