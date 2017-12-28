На Олександрійщині з аукціону продають три земельні ділянки

Дві земельні ділянки в Попельнастівській та Лікарівських сільських радах Олександрійського району виставлені на продаж в системі електронних торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Торги по земельній ділянці, що знаходиться на території Лікарівської сільради, площею 2 гектари, відбудуться 9 січня 2018 року зі стартової ціни 43 216 грн. Земельну ділянку площею 2 га на території Попельнастівської сільської ради «продаватимуть» 4 січня 2018 року, починаючи зі стартової ціни 37 206 гривень.

Продають з аукціону також земельну ділянку 0,1 га, в місті Олександрія по вулиці Хасанська, зі стартовою ціною в 75 714 гривень.

Зазначимо, що обидві земельні ділянки є предметами іпотеки.