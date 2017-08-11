На Олександрійщині з водойми вилучили потопельника

Вчора, 10-го серпня, о 17:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загиблого на воді у с.Ялинівка Олександрійського району.
Про це повідомляє прес-служба УДСНС в області.
Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону, прибувши на місце події, вилучили тіло потопельника з води. Наразі відомо, що загиблий 1987 року народження.
Обставини та причини смерті встановлюють фахівці.
Читайте також: Сергій Кузьменко: водії вантажівок повинні чітко розуміти план об’їзду, аби не створювати хаос на дорогах Олександрії