На Олександрійщині за добу сталося три пожежі

Вчора, 31 травня, бійцям 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії довелося тричі виїздити на гасіння пожеж. Спочатку пожежники приборкали загоряння 21 м2 покрівлі господарчої споруди в селі Косівка. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Другий же виклик стосувався районного центру, де по вулиці Олени Журливої горіла покрівля житлового будинку та господарчої споруди. Пожежники менш ніж за дві години змогли приборкати загоряння та повністю ліквідувати пожежу вже о 21:00.

Крім цього, виїжджали вогнеборці на гасіння пожежі, що сталася на відкритій території біля села Морозівка Бандурівської сільської ради Олександрійського району, де горіло 20 м2 вугільного пилу.