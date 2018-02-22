На Олександрійщині за минулу добу рятувальники двічі гасили пожежі в житловому секторі

За минулу добу пожежникам довелось двічі виїжджати на гасіння пожеж в Олександрійському районі. Зокрема, один з викликів стосувався загоряння в житловому будинку в селі Бандурівка, де на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події горіли домашні речі на площі 10 м2. Силами вогнеборців 2-го Державного пожежно-рятувального загону о 15:50 пожежу було локалізовано та о 16:28 – ліквідовано. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Управління ДСНС в Кіровоградській області.

Крім цього, надвечір, 21 лютого, пожежники виїздили до селища Нова Прага, де в житловому будинку виникла району виникла пожежа 10 м2 речей домашнього вжитку та побутової техніки. О 19:08 пожежу було локалізовано та о 19:30 – ліквідовано.