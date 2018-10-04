На Олександрійщині за минулу добу здолали 2 пожежі

Бійці Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія за минулу добу двічі виїздили на виклики з гасіння пожеж житлових будинків інформує Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС.

Першу пожежу гасили в місті на пров. Павла Дибенка о 15.21. Полало 5 м2 домошніх речей в одній із кімнат будинку. Займання приборкали о 15:38.

О 22:45 в с. Куколівка Олександрійського району загорілась покрівля приватного будинку. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 121 м2. О пів на першу ночі пожежу було локалізовано, а о 02:05 – ліквідовано.

Постраждалих немає. Причини встановлюються.