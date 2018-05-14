На Олександрійщині за Першість Кіровоградської області з футболу позмагалися команди ДЮСШ та ДЮФК

Нещодавно на Олександрійщині відбулися ігри 10 та 11 тур 3 кола Першості Кіровоградської області з футболу серед ДЮСШ та ДЮФК.

Команда ДЮСШ «Колос» приймала вдома команди ДЮСШ смт. Новоукраїнка та команду ДЮСШ «Чемпіон» смт. Бобринець. Юнаки 2005 – 2006 р.р.н., поступаючись після першого тайму з рахунком 1:2 одноліткам з ДЮСШ Новоукраїнки, зуміли переломити хід зустрічі у другому таймі. У ворота суперника двічі вдалося відзначитися Максимові Скороходу та Данилу Запарі. Також результативним ударом поставив крапку Іван Наумов. Колосовці з рахунком 5:2 здобули вольову перемогу. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов.

В матчі з однолітками з ДЮСШ «Чемпіон» смт. Бобринець вдалося здобути мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Голом відзначився Білоус Богдан. Гра повністю проходила під контролем футболістів ДЮСШ «Колос» і до кінця гри тримали в напрузі оборону суперника.

У віковій групи 2003-2004 р.р.н. юнаки ДЮСШ «Колос» зуміли впевнено здобути перемоги в своїх іграх над однолітками з ДЮСШ Новоукраїнки з рахунком 5:1. Та перемогли команду ДЮСШ «Чемпіон» смт. Бобринець з рахунком 3:0, не давши їм жодного шансу на перемогу.

В цих іграх з найкращої сторони себе проявили – Скороход Максим та Наумов Іван (смт. Нова Прага тренер Великий М.В.), Запара Данило (смт. Приютівка тренер Дюшко С.О.), Логачов Іван (с. Головківка тренер Голосенко А.В.), а також Гейко Михайло, Макаренко Микола (с. Новоселівка тренер Губа В.Л.), Беліков Даніїл (смт. Нова Прага тренер Великий М.В.).