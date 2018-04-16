На Олександрійщині зафіксовано підвищення рівня захворюваності на ГРВІ

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Кіровоградського обласного лабораторного центру. Крім цього, аналогічна ситуація виявлена в Гайворонському та Голованівському районах.

У зв’язку з ситуацією, що склалась Кіровоградський обласний лабораторний центр надіслав головам районів листи з конкретними рекомендаціями щодо проведення санітарно – протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення грипу та ГРВІ в період епідемічного підйому захворюваності.

Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (499,99) та знаходиться на рівні мінус 42,0% до значення епідпорогу.

Зазначимо, що всього в 2018 р. в області зареєстровано 83 випадки грипу, із них 1 – летальний. З початку епідсезону (з 02 жовтня 2017р.) проти грипу вакциновано 6487 осіб. Ускладнень після вакцинації не зареєстровано.