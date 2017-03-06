Вчора, 5 березня о 14:12 рятувальники отримали повідомлення про займання сухої трави на відкритій території на вул. Парковій у с. Головківка Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів з’ясувалося, що горить суха рослинність на площі 200 м² та дерев’яний сарай площею 9 м². Вогнеборці локалізували пожежу о 14:35 та о 14:57 – ліквідували.

На гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону У ДСНС в області.

Причина займання з’ясовується фахівцями.