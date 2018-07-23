На Олександрійщині загинула жінка

Вчора, 22 липня рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини Олександрії дістали з озера в селі Оліївка Олександрійського району тіло загиблої жінки.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.
Загиблою виявилась жителька села Бандурівка Олександрійського району, 1989 року народження. Наразі причини та обставини загибелі з’ясовують спеціалісти.
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