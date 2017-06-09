Учора, 8 червня, до рятувальників надійшло повідомлення, що у ставок впала машина і необхідна допомога, щоб витягти людей. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням Олександрійського підрозділу Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Так, у селі Оліївка Олександрійського району на місцевому ставку автомобіль ВАЗ 2106 впав у воду з обриву. У результаті події загинули двоє мешканців Войнівки.

Тіло одного з загиблих допомогли дістати люди, які відпочивали на ставку, а олександрійський аквалангіст дістав на берег тіло водія.