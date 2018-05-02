На Олександрійщині зареєстровано підвищений рівень захворюваності на ГРВІ

За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру на 17 тижні цього року в Олександрійському районі зареєстрований підвищений рівень захворюваності на ГРВІ.

Відповідний лист з конкретними рекомендаціями щодо проведення санітарно – протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення грипу та ГРВІ в період епідемічного підйому захворюваності було направлено голові Олександрійської районної державної адміністрації.

Проте загалом по області епідемічна ситуація з ГРВІ на минулому тижні відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (463,25) та знаходиться на рівні мінус 28,8% до значення епідпорогу.