На Олександрійщині зареєстровано підвищений рівень захворюваності на ГРВІ

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За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру на 17 тижні цього року в Олександрійському районі зареєстрований підвищений рівень захворюваності на ГРВІ.

Відповідний лист з конкретними рекомендаціями щодо проведення санітарно – протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення грипу та ГРВІ в період епідемічного підйому захворюваності було направлено голові Олександрійської районної державної адміністрації.

Проте загалом по області епідемічна ситуація з ГРВІ на минулому тижні відносно спокійна. Показник захворюваності  не перевищує рівень епідемічного порогу (463,25) та знаходиться на рівні мінус  28,8% до значення епідпорогу.

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