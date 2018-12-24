На Олександрійщині затримали чоловіка, який нещодавно позбавив життя трьох людей (ФОТО)

Правоохоронці Кіровоградщини затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох осіб, про двох із них повідомлялось раніше Голосом Громади.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

13 грудня до Олександрiйського районного вiддiлення полiцiї надiйшло повiдомлення про вбивство 45-рiчного мiсцевого мешканця зi слiдами удушення.

Через кiлька днiв у мiстi Олександрiї на територiї дачного кооперативу в будинку виявили закривавлені тiла господарiв помешкання, 53 та 60 рокiв, з ножовими пораненнями.

У результатi активних пошукових дій правоохоронці затримали громадянина, який здійснив злочини з корисливих мотивiв, заволодівши майном господарів після їх вбивства.

Полiцейськi проводять розслiдування у рамках кримiнальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбiй) Кримiнального кодексу України та наразі вирiшують питання про обрання мiри запобiжного заходу.

За вчинений злочин особi загрожує покарання у виглядi позбавлення волі на строк вiд 10 до 15 рокiв або довiчного ув’язнення з конфiскацiєю майна.

