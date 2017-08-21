На Олександрійщині затримали чоловіка, який займався незаконною порубкою лісу

Вчора, 20-го серпня, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про місцевого жителя, що спилював дерева у лісосмузі.

Про це повідомляється на сайті ГУПН в Кіровоградській області.

Начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига розповів, що прибувши на місце пригоди, правоохоронці побачили чоловіка, який за допомогою бензопили спилював дерева і складав їх у причіп. Поліцейськими було вилучено 40 колод деревини.

Наразі чоловік дає пояснення слідчому.

По даній справі розпочато розслідування за ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.