На Олександрійщині затримали чоловіка, який займався незаконною порубкою лісу

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Вчора, 20-го серпня, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про місцевого жителя, що спилював дерева у лісосмузі.

Про це повідомляється на сайті ГУПН в Кіровоградській області.

Начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига розповів, що прибувши на місце пригоди, правоохоронці побачили чоловіка, який за допомогою бензопили спилював дерева і складав їх у причіп. Поліцейськими було вилучено 40 колод деревини.

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Наразі чоловік дає пояснення слідчому.

По даній справі розпочато розслідування за ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

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