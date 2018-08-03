На Олександрійщині затримали дезертира, який перейшов на службу в армію РФ

В середу, 1 серпня, в Олександрійському районі, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України, співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця-дезертира. Повідомляє Голос Громади з посиланням прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України

Він на початку березня 2014 року проходивши службу у званні старший солдат військової частини, що дислокувалась в АР Крим, не з’явився на нове місце служби на материковій частині України. А згодом, підписав контракт на службу у Збройних Сил Росії.

Після звільнення зі служби країні-агресору зрадник повертається до Олександрійського району де і був затриманий правоохоронцями.

Наразі тривають слідчі дії метою яких є перевірка інформації щодо сприяння вказаної особи військовим з Росії у розвідувально-підривній діяльності проти України. Вирішується питання щодо порушення другого кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 111 – «Державна зрада» Кримінального кодексу України.