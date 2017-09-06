На Олександрійщині затримали учасників злочинної групи

Про це на сторінці у фейсбук повідомив Сергій Кондрашенко, сьогодні, 6 вересня.

Працівниками Управління карного розшуку, Олександрійського районного відділення поліції за участі спецпризначенців КОРДу було затримано учасників злочинної групи, котрі скоювали розбійні напади на родини фермерів.

Злочинців затримали “на гарячому”, коли останні забігли до будинку потерпілих, виламавши двері. Проте на нападників у приміщенні вже чекали поліцейські.



Під час обшуків у підозрюваних вилучили кілька предметів, схожих на гранати, металеву фомку, електрошокер. В автомобілі зловмисників, припаркованому неподалік будинку потерпілих, так само виявлено та вилучено предмети, схожі на гранати та запал до однієї з них, а також набої до автомата.

Зазначається про причетність цих осіб до скоєння трьох розбійних нападів та більше 10 крадіжок на Кіровоградщині, а також і в кількох інших областях України. Зловмисникам повідомлено про підозру та взято під варту.