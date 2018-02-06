На Олександрійщині затримали вбивцю молодої жінки

Мешканця Олександрійського району, де він переховувався, було затримано за підозрою у вбивстві жінки. Таку інформацію оприлюднила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

З метою здійснення крадіжки, 29-річний зловмисник серед ночі зламав вікно та вдерся до будинку, в якому в одній з сусідніх кімнат відпочивала господиня. 38-річна жінка кинулася обороняти своє майно, проте злочинець завдав їй тілесних ушкоджень не сумісних з життям.

Про зникнення жінки майже через місяць повідомили родичі, проте вже за кілька днів оперативникам Кіровоградського районного відділення вдалося розкрити тяжкий злочин.

“Як з’ясувалося, уродженець Кропивницького раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Кілька років тому чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі та відбував його у виправній колонії однієї зі східних областей. На непідконтрольній території в’язня тримати до завершення терміну не стали..

Зловмисник повернувся додому. Та дорогою до цивільної дружини вирішив підзаробити грошей, вибравши метал із будинку, який першим трапився на його шляху”, – йдеться у повідомленні поліції.

Після вбивства, чоловік ще обнишпорив житло вбитої в пошуках грошей, розібрав металеві фрагменти плити, демонтував труби опалення, та розібрав телевізор, з якого дістав запчастини з кольоровим металом і лише потім зачинив двері ключем та втік.

«Після пригоди зловмисник оселився на території Олександрійського району, слідкував за тим, коли ж з’явиться інформація про пригоду, та через відсутність новин, врешті, заспокоївся і став жити звичним життям. Коли в його помешкання постукали поліцейські, до зустрічі з ними виявився не готовим і навіть намагався сховатися. Підозрюваного у вбивстві оперативникам довелося діставати з шафи. Чоловік сподівався лишитися непоміченим серед вішаків і купи одягу», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Наразі чоловікові оголошено підозру у скоєнні вбивства та розбійного нападу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.