На Олександрійщині затримали зухвалого крадія

За інформацією Олександрійського районного відділення поліції, на минулих вихідних на Олександрійщині в одному з селищ сталася крадіжка з проникненням.

Так, про подію повідомив житель цього ж населеного пункту. Чоловік зазначив, що вночі невідома особа шляхом пошкодження стіни проникла до зварювального цеху місцевого підприємства та викрала майно РЕМ. Після виїзду на місце події та проведення оперативно-розшукових заходів співробітники районної поліції встановили причетність до злочину 20-річного жителя району, який вже колись притягувався до відповідальності за крадіжки.

Його дії мають ознаки злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка з проникненням. Молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років