На Олександрійщині завершилися змагання з футболу за призи клубу “Шкіряний м’яч”

Протягом жовтня в районі проводилися змагання з футболу за призи клубу «Шкіряний м’яч». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

В змаганнях брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів в чотирьох вікових групах. Основною метою змагань виступала популяризації та подальший розвиток футболу в районі, пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом.

Представлені команди району із задоволенням брали участь у заході та активно боролися за звання.

Вікова група 2008 року народження. В ній взяли участь три команди. Місця розподілились таким чином:

І місце – Червонокам`янське НВО,

ІІ місце – Головківський НВК,

ІІІ місце – Войнівська ЗШ І – ІІІ ступенів.

Вікова група 2007 року народження, в якій змагалося 5 і місця переможців розподілились таким чином:

І місце – Користівська ЗШ І – ІІІ ступенів,

ІІ місце – Червонокам`янське НВО,

ІІІ місце – Головківський НВК.

У віковій групі 2006 року народження брали участь сім команд. Місця розподілились таким чином:

І місце – Цукрозаводський НВК,

ІІ місце – Новопразький НВК,

ІІІ місце – Червонокам`янське НВО.

Група 2005 року народження з участю восьми команд та переможці:

І місце – Червонокам`янське НВО,

ІІ місце – Новопразький НВК,

ІІІ місце – Протопопівська ЗШ І – ІІІ ступенів.

Команди з призовими місцями нагороджені грамотами та цінними подарунками від відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації.