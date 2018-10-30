На Олександрійщині завершилися змагання з футболу за призи клубу “Шкіряний м’яч”

0

Протягом жовтня в районі проводилися змагання з футболу за призи клубу «Шкіряний м’яч». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

В змаганнях брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів в чотирьох вікових групах. Основною метою змагань виступала популяризації та подальший розвиток футболу в районі, пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом.

Читайте також:  За статистикою цього року в області народжуваність дівчаток більша ніж хлопчиків

Представлені команди району із задоволенням брали участь у заході та активно боролися за звання.

Вікова група 2008 року народження. В ній взяли участь три команди. Місця розподілились таким чином:
І місце – Червонокам`янське НВО,
ІІ місце – Головківський НВК,
ІІІ місце – Войнівська ЗШ І – ІІІ ступенів.

Вікова група 2007 року народження, в якій змагалося 5 і місця переможців розподілились таким чином:
І місце – Користівська ЗШ І – ІІІ ступенів,
ІІ місце – Червонокам`янське НВО,
ІІІ місце – Головківський НВК.

Читайте також:  Понад 15 тисяч дзвінків отримав голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко на телефон "гарячої лінії" протягом січня-вересня цього року

У віковій групі 2006 року народження брали участь сім команд. Місця розподілились таким чином:
І місце – Цукрозаводський НВК,
ІІ місце – Новопразький НВК,
ІІІ місце – Червонокам`янське НВО.

Група 2005 року народження з участю восьми команд та переможці:
І місце – Червонокам`янське НВО,
ІІ місце – Новопразький НВК,
ІІІ місце – Протопопівська ЗШ І – ІІІ ступенів.

Читайте також:  У Кіровоградській області учасники АТО отримали понад 16 тисяч гектарів землі

Команди з призовими місцями нагороджені грамотами та цінними подарунками від відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ