На Олександрійщині завершилися змагання з футболу за призи клубу “Шкіряний м’яч”

Протягом жовтня в районі проводилися змагання з футболу за призи клубу «Шкіряний м’яч». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.
В змаганнях брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів в чотирьох вікових групах. Основною метою змагань виступала популяризації та подальший розвиток футболу в районі, пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом.
Представлені команди району із задоволенням брали участь у заході та активно боролися за звання.
Вікова група 2008 року народження. В ній взяли участь три команди. Місця розподілились таким чином:
І місце – Червонокам`янське НВО,
ІІ місце – Головківський НВК,
ІІІ місце – Войнівська ЗШ І – ІІІ ступенів.
Вікова група 2007 року народження, в якій змагалося 5 і місця переможців розподілились таким чином:
І місце – Користівська ЗШ І – ІІІ ступенів,
ІІ місце – Червонокам`янське НВО,
ІІІ місце – Головківський НВК.
У віковій групі 2006 року народження брали участь сім команд. Місця розподілились таким чином:
І місце – Цукрозаводський НВК,
ІІ місце – Новопразький НВК,
ІІІ місце – Червонокам`янське НВО.
Група 2005 року народження з участю восьми команд та переможці:
І місце – Червонокам`янське НВО,
ІІ місце – Новопразький НВК,
ІІІ місце – Протопопівська ЗШ І – ІІІ ступенів.
Команди з призовими місцями нагороджені грамотами та цінними подарунками від відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації.