На Олександрійщині збільшується кількість додаткових місць для дошкільнят

Днями за розпорядженням голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка було затверджено обласний план розвитку дошкільної освіти на 2019 рік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Згідно з документом до початку 2020 року на території області в районах, містах та ОТГ будуть створені додаткові дошкільні місця у діючих дошкільних закладах, новозбудованих, відремонтованих та тих, які незабаром відкриються.

На Олександрійщині у Новопразькій ОТГ цього року з`явиться 40 додаткових місць для дітей. У Компаніївському районі, який є лідером серед новостворених місць, матимемо 140 дошкільних місць. 120 додаткових дошкільних місць має отримати цього року Голованівський район, 50 нових дошкільних місць з’явиться в Бобринецькому районі, у Гайворонському та Онуфріївському районах матимемо по 40 додаткових місць, по 20 – у Долинському, Кропивницькому, Маловисківському, Новомиргородському районах та місті Кропивницькому, по 15 нових дошкільних місць – у Світловодському районі, місті Знам’янці, Бобринецькій та Великосеверинівській об’єднаних територіальних громадах.

Отже, з допомогою новозбудованих, нині діючих, реорганізованих та пристосованих закладах дошкільної освіти до кінця поточного року у Кіровоградській області має з’явитися 590 додаткових місць для дітей, які матимуть змогу відвідувати дошкільні заклади та отримувати необхідну дошкільну освіту.