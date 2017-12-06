Турецька компанія «Енісолар» має намір збудувати на Кіровоградщині електростанції, мова йде про чотири проекти у сфері сонячної енергетики, зокрема в Олександрійському та Новоархангельському районах. Під кожен проект реєструватиметься окреме підприємство, що забезпечить території робочі місця, додаткові податки та підтримку соціальної інфраструктури населеного пункту.

Відповідна інформація опублікована на сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Для обговорення можливості будівництва електростанцій відбулась зустріч заступника голови облдержадміністрації Андрія Коломійцева з представниками компаній «Атлас Реньюебл Енерджи», «Атмосфера-Інжинірінг», «Енерджи Девелопмент Юкрейн» та АТ «Енісолар».

Як зазначив Андрій Коломійцев, в області достатньо вільних майданчиків для впровадження проектів з альтернативної енергетики.

За його словами, на території області функціонують 11 сонячних електростанцій і ближчим часом планується збудувати іще 8. «Ми не зупиняємося на цьому, адже у нас є достатньо вільних площ для розташування сонячних електростанцій», – підкреслив Андрій Коломійцев. Він наголосив, що обласна влада налаштована на конструктивний діалог та співпрацю з інвесторами, забезпечивши максимальне спрощення дозвільних процедур та відсутність бюрократичних перепон.

Свої наміри сторони зафіксували у відповідному Меморандумі, який був підписаний під час зустрічі.