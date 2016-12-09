На Олександрійщині злодії поцупили з магазину білизну, новорічні іграшки та інші товари

Вчора, 8 грудня 2016 року до районного відділення поліції звернулися з повідомленням про крадіжку, повідомляє прес-служба відомства.

Як виявилося, злодії проникли до приміщення місцевої крамниці, пошкодивши віконне скло, і викрали звідти алкогольні напої, цигарки, продукти харчування, кондитерські вироби, дитячі та новорічні іграшки, крани для води і навіть білизну.

Вже через деякий час працівники районної поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися троє жителів села, 17, 21 та 29 років. Викрадені товари злодії віднесли до власного домоволодіння. У ході подальших оперативно-розшукових заходів було встановлено, що громадяни причетні до ряду аналогічних крадіжок у цьому ж населеному пункті.

“Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 304 ККУ двох чоловіків за втягнення неповнолітнього юнака в злочинну діяльність”, – повідомляє начальник Олександрійського районного відділення поліції Олександр Кодак.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.