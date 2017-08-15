На Олександрійщині зникла неповнолітня

8-го серпня 15-річна Карина Оргіна пішла з дому і не повернулася.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

Олександрійський ВП ГУНП в Кіровоградській області розшукує Оргіну Карину Романівну, яка народилася 5 липня 2002 року. Дівчина проживає в м.Олександрія по вул. Першотравнева, 51 а, кв. 80 та по вул. Олександрійська, 51.

Наразі її місце знаходження невідоме.

Карина має схильність до вживання алкоголю та бродяжництва.

Прикмети: зріст 160-165 см, середньої тілобудови, темне волосся середньої довжини.

На момент зникнення була одягнена в літній жіночий сарафан помаранчевого кольору, а також сарафан білого кольору з квітами (троянди).

Дівчина може знаходитися в 14-15 мікрорайонах міста (вулиці Н.Польова, Островського, Олександрійська, в районі маг. «Оптовичок»), район Центральної лікарні вул. Першотравнева, та інші місця.

В разі встановлення розшукуваної, негайно сповістіть ініціатора розшуку.

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