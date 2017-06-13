На Олександрійщину завітало керівництво “УКРОПу”

Вчора, 12 червня, на Олександрійщину завітали голова секретаріату партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Денис Борисенко, разом із очільником Кіровоградського обласного УКРОПу Михайлом Бєжаном.

Свій візит вони розпочали з офісу партійної організації в Олександрії, де прийом громадян проводить депутат Олександрійської міської ради Сергій Мельник, після чого провели зустріч з керівництвом та депутатським корпусом міської та районної організації партії.

Олександр Давидов, керівник міського осередку, розповів про роботу партії протягом всього часу існування в місті Олександрія, а також ознайомив з поточним станом справ в міській раді та означив шляхи та плани на розвиток політсили. Про це йдеться на офіційній сторінці організації у фейсбук.

Крім цього також обговорили питання, що стосуються діяльності районної організації партії, депутатську діяльність та про процес формування об’єднаних територіальних громад на Олександрійщині. На зустрічі представник місцевого підрозділу Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Володимир Конюшенко розповів про роботу УКРОПівців в напрямку допомоги учасникам АТО та запропонував долучитися представникам партії до вирішення питання в сприянні надання допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної операції.