На Олександрійщині побудують сонячну електростанцію

Про це повідомив перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль під час проведення засідання Ради регіонального розвитку району.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.
У 2020 році на території Бандурівської сільської ради ТОВ СОЛАР ФАРМ-8 планує розпочати будівництво сонячної електростанції.
Під будівництво такої станції з потужністю 80 МВт виділять 125 га.
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Функціонування сонячної електростанції забезпечить 16 робочих місць для мешканців Олександрійського району.