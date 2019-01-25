На Олександрійщині побудують сонячну електростанцію

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Фото "Поштівка"

Про це повідомив перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль під час проведення засідання Ради регіонального розвитку району.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

У 2020 році на території Бандурівської сільської ради ТОВ СОЛАР ФАРМ-8 планує розпочати будівництво сонячної електростанції.

Під будівництво такої станції з потужністю 80 МВт виділять 125 га.

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Функціонування сонячної електростанції забезпечить 16 робочих місць для мешканців Олександрійського району.

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