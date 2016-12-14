З метою охоплення якомога більшої чисельності людей, які мають потребу у працевлаштуванні, фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості в рамках соціального проекту «Квиток до успіху» провели на території Олександрійського автовокзалу виїзний масовий інформаційно-довідковий захід – ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Слід зазначити, що «Квиток до успіху» – соціальний проект, який спрямований на допомогу у працевлаштуванні громадянам, які бажають знайти роботу або її змінити.

Особливістю цих заходів є те, що служба зайнятості співпрацює з населенням відкрито, йде назустріч тим громадянам, які за якихось умов не звернулись до центру зайнятості.

Жителі міста та району, чекаючи транспортний засіб, мали змогу результативно провести час: дізнатись більше про послуги служби зайнятості, навчальні заклади, які готують фахівців за робітничими професіями, ознайомитись з вакансіями по області, в тому числі з тими, де пропонується висока заробітна плата.

Фахівці міськрайонного центру зайнятості пропонували роботу трактористів, машиністів екскаватора, електрогазозварників, водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців продовольчих товарів та ін.

Жителі та гості Олександрії цікавились можливостями здобуття за сприяння служби зайнятості нового фаху чи підвищити кваліфікацію, взяти участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Відрадно, що мешканці Олександрійщини та прилеглих сіл скористалися можливістю вивчити реалії сучасного ринку праці та оцінити власні прагнення, вміння та навички з тим, на що розраховують представники підприємств. Загалом участь у заході взяло близько 50 осіб.

За інформацією Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.