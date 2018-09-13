На опалюнувальний період розпочнеться нове призначення субсидій

З 1 жовтня, розпочнеться призначення субсидій на опалювальний період. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Для громадян, які проживають в будинках з індивідуальним опаленням буде проводитися розрахунок з 16 жовтня, а для мешканців будинків з централізованим опаленням – згідно початку опалювального сезону, відповідно до розпорядження міського голови.

Ті громадяни, які зверталися з новими заявами для отримання житлової субсидії через комісію протягом неопалювального сезону, повинні на початку нового опалювального сезону повторно подати заяву та декларацію, крім тих, хто звертався за призначенням субсидії на понаднормову площу житла.

Автоматичний перерахунок житлової субсидії на опалювальний період відбудеться лише для тих громадян, у яких не відбулося жодних змін.

Якщо довідки про склад сім’ї не були здані в травні 2018 року на неопалювальний період – потрібно надати їх до початку опалювального періоду. Користувачі житловою субсидією повинні своєчасно повідомляти про зміни у складі сім’ї, в іншому разі, згідно з новим Порядком, сума субсидії повертається за весь період призначення.

Громадянам, які користуються природним газом або електроенергією для індивідуального опалення нарахована норма: газопостачання – 4,5 куб.м., електропостачання – 30 кВт*г.

Новим порядком введено обов’язок для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов’язкову частку плати за послуги, незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі її несплати надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Для зручності всіх користувачів субсидії, Міністерством соціальної політики, в липні цього року було розпочато роботу сайту subsidii.gov.ua, на якому кожен громадянин за своєю почтовою адресою може дізнатися, чи призначена субсидія і в якому обсязі на опалювальний та неопалювальний періоди.

Термін подачі заяв на монетизацію частини невикористаної субсидії на газ і електроенергію для опалення житла тривав до 1 вересня. Цього року із заявами звернулося 3570 домогосподарств. Середня сума виплати становить близько 700 грн.

Відповідно до внесених змін до постанови, у містах обласного значення виплата проводиться лише через банківські установи.

Якщо вами, з поважних причин, не була подана відповідна заява до управління соцзахисту, можете це зробити до 1 листопада 2018 року.