На підприємства Олександрійщини потрібні працівники. Перелік вакансій

Станом на лютий 2019 року кількість вакансій від роботодавців Олександрійщини зареєстрованих у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості Кіровоградщини становить 53 одиниці.
У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на лікарів, менеджерів (управителів) інженерів, спеціалістів державної служби, бухгалтерів, водіїв транспортних засобів та ін.
Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа та двірники.
|вантажник
|ТОВ «АТБ-маркет»
|4 173,00
|кухар
|Бутенко Олександр Миколайович
|4 173,00
|інженер-конструктор
|ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Олександрійські крани обладнання системи»
|5 000,00
|слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
|ТОВ Олександрійський рудоремонтний завод
|5 500,00
|електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
|5 500,00
|оператор обробки та титрування телепередач
|Тов ТРК «КТМ»
|4 173,00
|фахівець
|ТОВ «ЗПТУ «Віра-сервіс Інтермаш»
|6 000,00
|Менеджер (управитель) систем якості
|5 000,00
|фахівець
|5 000,00
|інженер-конструктор
|6 500,00
|Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
|ПП «Автоспец»
|4 175,00
|Менеджер (управитель) з маркетингу
|ТОВ «Олександрійська машинобудівна група»
|4 173,00
|лікар-педіатр
|МКЛПЗ – дитяча міська лікарня
|4 173,00
|лікар-інфекціоніст
|4 351,60
|лікар-фізіотерапевт
|4 173,00
|лікар-ортопед-травматолог
|4 173,00
|робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
|ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж»
|4 173,00
|бухгалтер
|МКЛПЗ міська лікарня № 1
|4 173,00
|лаборант (медицина)
|4 173,00
|юрисконсульт
|4 173,00
|менеджер (управитель) з постачання (3 вакансії)
|ПП «Дєнко»
|4 173,00
|підсобний робітник
|ТОВ «Амбарінвест»
|4 173,00
|лікар-лаборант
|МКЛПЗ -міська лікарня № 3
|4 200,00
|лікар-офтальмолог
|1 934,00
|лікар-уролог
|1 054,00
|Лікар-терапевт
|982,00
|спеціаліст державної служби
|Олександрійське управління державної казначейської служби
|4 200,00
|спеціаліст державної служби
|4 200,00
|спеціаліст державної служби
|6 000,00
|мийник посуду
|Кузнецова Влада Іванівна
|4 173,00
|водій автотранспортних засобів
|Тов «Кд-транс»
|4 795,00
|водій автотранспортних засобів
|Філія «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор»
|5 686,00
|начальник дільниці
|КП «Світлоцентр»
|8 557,00
|механік
|ФГ «Агророс»
|4 175,00
|Лікар-терапевт
|Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного типу
|4 700,00
|електрик дільниці
|Олександрійський коледж культури і мистецтв
|4 180,00
|слюсар-електромонтажник
|ТОВ «ВПК Олександрія пто-сервіс»
|12 000,00
|педагог соціальний
|Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного типу
|5 448,00
|робітник ритуальних послуг (2 вакансії)
|Балабанова Людмила Павлівна
|4 173,00
|водій автотранспортних засобів (2 вакансії)
|Пат «Шарівське»
|8 000,00
|водій автотранспортних засобів
|6 000,00
|методист культурно-освітнього закладу
|Олександрійський РБК
|4 173,00
|Директор театру-художній керівник (генеральний директор театру-художній керівник)
|4 173,00
|головний бухгалтер
|Олександрійська райветлікарня
|5 000,00
|Фахівець з публічних закупівель
|Тов «Зернарі»
|6 000,00
|продавець непродовольчих товарів
|Олійник Лариса Іванівна
|4 175,00
|Манікюрник
|Підприємство «Лаванда»
|4 175,00
|комплектувальник матеріалів, крою та виробів
|ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні»
|4 500,00
|майстер з ремонту
|ТОВ «Улянівка-агро»
|5 000,00
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