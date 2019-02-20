На підприємства Олександрійщини потрібні працівники. Перелік вакансій

Станом на лютий 2019 року кількість вакансій від роботодавців Олександрійщини зареєстрованих у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості Кіровоградщини становить 53 одиниці.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на лікарів, менеджерів (управителів) інженерів, спеціалістів державної служби, бухгалтерів, водіїв транспортних засобів та ін.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа та двірники.