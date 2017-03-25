Ямковий ремонт асфальтного покриття на площі Соборній, 7 розпочали комунальники сьогодні, 25 березня.

Так зранку ділянку дороги, що веде до центральної площі міста (пл. Леніна, 7) перекрито, а працівники відповідної служби, засипають ями на дорозі асфальтобетонною сумішшю.

До речі, адреса одніє з головних площ міста так і залишилася з колишньою комуністичною назвою, про що свідчить адресна табличка на одному з будинків. То можливо, в рамках проведення робіт з благоустрою міських територій, про які нещодавно інформував сайт міськради, міська влада зверне увагу й на питання заміни табличок з назвами вулиць.