На подвір`ї приватного домоволодіння в Олександрії 11 рятувальників гасили велику купу дров

Минулої доби на Олександрійщині сталося 2 пожежі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Так вчора, 28 березня, рятувальники виїжджали на гасіння пожежі по пров. Апостолова в Олександрії, де горіло 18 м2 дров на території приватного домоволодіння. До гасіння залучалось 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Крім цього бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія на території приватного домоволодіння по вул. Вишневій в с. Гайове Олександрійського району гасили 800 кг сіна – 24 м2 сінника.

В обох випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж з’ясовують фахівці.