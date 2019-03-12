На понад 118 млн гривень збільшились місцеві бюджети Кіровоградщини коштом плат за землю

Земельний податок є одним з основоположних у формуванні бюджету територіальних громад і його виконання є дуже важливим.

Відтак за період січня-лютого поточного року надходження плат за землю від платників податків Кіровоградської області склали 118,7 млн гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоград24.

Основну частку податкових виплат за землю внесли власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі – юридичні особи, а саме 106, 9 млн гривень, а відповідно від фізичних осіб надійшло 11, 8 млн гривень.