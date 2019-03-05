На понад 40 тисяч гривень оштрафовано власника мережі супермаркетів Кіровоградщини

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За порушення норм ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» власник однієї з мереж супермаркетів на Кіровоградщині  в результаті перевірки супермаркету заплатив штраф у розмірі 41 730 тисяч гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

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Основні порушення стосувались недопустимості товарного сусідства та недотримання необхідного температурного режиму зберігання продукції.

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