На понад 40 тисяч гривень оштрафовано власника мережі супермаркетів Кіровоградщини

За порушення норм ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» власник однієї з мереж супермаркетів на Кіровоградщині в результаті перевірки супермаркету заплатив штраф у розмірі 41 730 тисяч гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Основні порушення стосувались недопустимості товарного сусідства та недотримання необхідного температурного режиму зберігання продукції.